Il tecnico delRaffaeleha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan:"La classifica del Monza è decisamente bella. Vincere aiuta a vincere, dopo l'ultimo successo col Genoa questa è stata una bellissima settimana. Siamo soddisfatti del percorso ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Vogliamo segnare di più ma anche mantenere la solidità difensiva".- "E' la prima volta che affrontiamo il Milan senza il Presidente Silvio Berlusconi. Mi diceva sempre 'Chi ci crede combatte e vince'. Ecco, cercheremo di farlo per lui. Era molto ambizioso e dobbiamo proseguire su questa mentalità".- "Ha tante assenze ma le grandi squadre riescono sempre a sopperire. Questo è lo spirito della grande squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile e complicata. Dovremo essere bravi in tutto e non sbagliare nulla. Dobbiamo fare la prestazione, poi sono certo che il Monza possa fare bene. Lavoriamo per giocarcela con tutti".- "Colpani sa cosa voglio da lui. Deve continuare a lavorare, sia sul campo che fuori come la cura dell'alimentazione e della preparazione in palestra. Lo so che può fare di più e deve farlo. Gli avversari adesso lo conoscono. Sulla trequarti poi l'assenza di Caprari pesa, ci manca tanto ma chi l'ha sostituito ha fatto bene. Dany Mota Carvalho, Vignato e Machin hanno le potenzialità per mantenere il suo livello. Per il recupero ci vuole ancora un pò di tempo".- "Abbiamo recuperato tutti, sia Izzo che Vignato. Ho avuto risposte molto positive. L'unico indisponibile sarà Pablo Marì.