"Questa esperienza al Monza si preanuncia una grande avventura. Il Milan, squadra di cui resto ancora tifoso, sarà il nostro esempio da replicare". Così Paolo Berlusconi intervistato in esclusiva da Binario Sport. "Adriano Galliani - ha proseguito Berlusconi - è il motore di questa grande avventura, mentre Brocchi mi ricorda molto Carlo Ancelotti. Miglioreremo lo stadio Brianteo, lo vogliamo pieno di tifosi. L'Atalanta è un modello che vogliamo seguire, secondo me andrà avanti in Champions League. Il mercato? E' fatta per due acquisti, Ibrahimovic non è un sogno".