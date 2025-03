Monza-Parma, le pagelle di CM: Izzo leader, Bonny decisivo dalla panchina. Delude Man

Getty Images

: Grandi parate - soprattutto su Bianco e Pellegrino – che fanno credere al Monza la possibilità di vincere la terza gara in campionato. Incolpevole sul capolavoro di Bonny.: Prova solida come braccetto: non soffre particolarmente Almqvist su quel lato.: Non solo sempre attento in difesa ma anche pericoloso in avanti: non solo il gol dell’1-0 ma anche un rigore reclamato nel primo tempo, segno di una costante presenza offensiva. Vero e proprio leader della squadra brianzola.: Sempre attento, il gol di Bonny non arriva dal suo lato. La sua deviazione sull'angolo battuto da Castrovilli è di fatto decisiva per mettere fuori causa la difesa ducale.

: più di una sgroppata sulla fascia destra, ma senza incidere (72': ci prova anche lui ma senza grandi differenze rispetto a Birindelli).: il classe 2005 continua a registrare prestazioni convincenti in mezzo al campo (85').: solita prova di sostanza nel centrocampo del Monza. Esce pochi minuti prima del pareggio di Bonny (80').: niente di esaltante nella sua prova, ma ha il merito di battere il calcio d'angolo da cui nasce la rete di Izzo (72'in pochi minuti in campo fa in tempo a commettere tre falli e a perdere tre palloni).

: ci prova come al solito sulla fascia sinistra e mette in area diversi palloni, questa volta però quello che porta al gol del Monza non arriva dal suo piede. Anche lui esce poco prima dell'1-1 (80').: dopo i due assist serviti contro l'Inter, si rende protagonista di una prova opaca, con pochi squilli.: come a San Siro, anche oggi è il più propositivo. Ci prova più volte senza però impensierire Turati e reclama anche due calci di rigore: sempre focalizzato sull'obiettivo.: la sua squadra disputa una buona partita, anche solida difensivamente (soprattutto nel primo tempo). Nella seconda frazione però il Parma guadagna campo e i suoi uomini faticano a reagire, nonostante il vantaggio di Izzo.

: non ha colpe sul gol di Izzo, che colpisce praticamente a botta sicura.: il capitano dei ducali si vede meno del solito in attacco ma riesce a limitare i pericoli provenienti da quel lato (soprattutto con Kyriakopoulos).: tra i più incerti nella retroguardia nel Parma e nel primo tempo rischia anche su Keita Baldé. Meglio nel secondo tempo quando però la spinta del Monza cala.: primo ammonito dell'incontro e quasi subito sostituito da Chivu. E' quello che soffre maggiormente gli spunti di Man (64'dopo il suo ingresso in campo il Parma rischia sempre meno).

: meno incisivo rispetto ad altre partite, ma difficile da tenere sulla fascia sinistra.: uno dei migliori tra le fila del Parma e protagonista di una prova di grande sostanza con anche due conclusioni nello specchio della porta di Turati.: nonostante il rientro dopo il doppio infortunio, è sempre il centrocampista del Parma che riesce a dar maggior qualità alla manovra dei ducali (82’: tra i meno presenti nella metacampo del Parma e il primo ad essere sostituito (64'non subentra con lo stesso piglio visto contro il Torino, in cui aveva servito l'assist per Pellegrino).

: ha la migliore occasione del primo tempo del Parma con un tiro a giro che sibila vicino al palo ma oltre a questo poco altro (71’entra a 20 minuti dalla fine e segna il gol decisivo per il pareggio con una fantastica azione personale).: fatica nel primo tempo ma cresce nel secondo, andando anche vicino al gol con una grande conclusione da fuori, su cui Turati si esalta in tuffo.: continua a non riuscire a trovare la sua miglior versione, intravista nelle prime partite della stagione in corso. Qualche iniziativa ma nessun risultato concreto (63'ci prova senza incidere, viene anche ammonito poco dopo il suo ingresso in campo).

: al contrario del Monza, il suo Parma parte piano e non riesce a fare la partita nel primo tempo, nel secondo però cambia il copione - nonostante il vantaggio iniziale dei padroni di casa.