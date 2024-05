Monza, perché non gioca Di Gregorio

un' ora fa



Ultima gara casalinga per il Monza in questo campionato. I brianzoli, già al sicuro in classifica e senza dover chiedere molto a questo finale di Serie A, ospitano un Frosinone in piena lotta salvezza. Calcio d'inizio alle ore 15 all'U-Power Stadium.



Non sarà però della partita Michele Di Gregorio. Il portiere è stato fatto riposare da Palladino che gli ha preferito Sorrentino, "In settimana ha avuto un fastidio, pensavamo di recuperarlo. Stamattina ha fatto la rifinitura, non ce l’ha fatta”, ha detto il tecnico sul suo titolare. Minuti per il secondo dunque, un modo anche per concedergli qualche scampolo di stagione. Per Di Gregorio potrebbero essere queste le ultime giornate da giocatore del Monza. Su di lui è forte il pressing della Juve, dopo una stagione da top nel ruolo in campionato.