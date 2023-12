Il difensore del Monza Pedro Pereira ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Genoa:



"Abbiamo vinto anche grazie a me? Sì ma è il miglior gruppo mai avuto, ci vogliamo tanto bene. Quando uno fa una buona partita e la squadra vince una gara così complicata bisogna godercelo. Dobbiamo farci trovare pronti, lavorando durante la settimana per essere preparati a giocare. Che siano 5 o 90 minuti tutti devono essere in grado di giocare e fare bene. Bisogna provare a mettere in difficoltà le squadre con altre soluzioni cercando di vincere le partite. Pensiamo giorno dopo giorno, questo deve essere il nostro campionato".