Monza, Pessina: 'Con l'Inter ci serve anche un po' di leggerezza'

Il capitano del Monza Matteo Pessina ha parlato a Sky prima della gara con l'Inter:



"Dobbiamo capire che la classifica del girone di andata con due punti in più sull'anno scorso ci può far fare il salto di qualità. Contro l'Inter ci serve tutto, hanno fatto un'andata eccellente non perdendo praticamente mai. Forse anche un po' di leggerezza, che ci aiuterà".