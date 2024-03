Monza, Pessina espulso: quante e quali partite salta

15 minuti fa



Rischia di compromettere la partita della sua squadra il capitano Matteo Pessina, espulso al 72’ durante Torino-Monza. Il giocatore dei brianzoli prima trattiene Ricci nell'area del Monza (nessun dubbio per Aureliano che assegna il penalty per i granata), facendosi ammonire, e poi viene nuovamente sanzionato dal direttore di gara, a causa di un intervento in ritardo a centrocampo, sempre ai danni di Ricci. Doppio giallo ed espulsione. Pessina salterà il prossimo impegno di Serie A, valido per il 31esimo turno di campionato, quando il Monza ospiterà i campioni d’Italia in carica del Napoli.