Matteo Pessina, capitano del Monza, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 in amichevole contro il Bellinzona:



"Abbiamo iniziato da poco la preparazione e si vede, dobbiamo lavorare ancora tanto perché al momento manca la condizione ed è normale che le gambe siano un po' pesanti. Il Bellinzona è in campo da più tempo e lo ha dimostrato. Dobbiamo preparare ancora una stagione importantissima per il Monza".



MERCATO - "La società sta facendo benissimo sul mercato ma è giusto ringraziare e ammirare i ragazzi che hanno portato in A questa squadra, come è anche giusto puntare su di loro. Dobbiamo continuare a lavorare cosi poi vedremo".