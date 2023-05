Il centrocampista del Monza Matteo Pessina ha fatto alla Gazzetta dello Sport una rivelazione particolare:



“Il progetto del Monza è robusto, durerà nel tempo. La forza delle idee di Berlusconi e Galliani viene prima della forza economica. Il Monza in A, ma anche un settore giovanile con le strutture adeguate per diventare un riferimento. Il legame tra me, la città e il Monza è il primo aspetto. E poi mi intrigava il progetto di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, due certezze. Ho accettato la sfida: la salvezza è il traguardo che si raggiunge quando si fanno le cose bene. E qui si è fatto tutto bene: dal centro sportivo allo stadio, dalla squadra alla quotidianità. Qui mi sento a casa, potrei anche rimanere a vita nel Monza”.