L’ambizioso Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani punta a migliorare ancora l’organico a disposizione di Mister Brocchi nella prossima finestra di mercato.

Per gennaio un nome che piace molto alla dirigenza brianzola, come riporta SkySport, è quello del centrale di difesa del Crotone Luca Marrone.

Non solo nel reparto offensivo operano i biancorossi ma cercano dunque un rinforzo di livello anche per la zona arretrata per puntare in modo deciso ai playoff.