Monza, pressing su Bakker: il punto

Il Monza vuole Mitchel Bakker. Fuori dai piani di Gasperini praticamente, il laterale olandese, acquistato dall'Atalanta nei primi giorni di luglio per otto milioni di euro, può lasciare i bergamaschi a titolo temporaneo e Adriano Galliani è in pressing per averlo in prestito. Già arrivato da parte della società bergamasca il via libera all'operazione, la palla passa a Bakker che ora deve decidere se accettare o meno la proposta.