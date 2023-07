Il Monza, scrive oggi Il Corriere dello Sport, continua a seguire da vicino Duvan Zapata. L'Atalanta, per il momento, non vorrebbe privarsi del colombiano, anche considerando il pressing di Manchester United e PSG su Rasmus Hojlund, e soprattutto non vorrebbe farlo in prestito. Nel caso in cui Galliani o qualche altro club riuscisse a convincere la Dea a cedere il colombiano, il sostituto potrebbe essere El Bilal Touré: attaccante seguito da tempo e di proprietà dell'Almeria, il club spagnolo parte da una valutazione superiore ai 20 milioni di euro. Senza uscite nel reparto, però, difficilmente l'Atalanta affonderà il colpo.