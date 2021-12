Nonostante le sirene provenienti dalla Serie A il Monza è ormai ai dettagli con il Padova per il trasferimento in Brianza di Luca Moro, attaccante in prestito al Catania protagonista di una stagione straordinaria. Secondo quanto riportato da PadovaSport è stato raggiunto un accordo di massima tra i due club: acquisto a titolo definitivo a 2,5 milioni di euro più bonus e percentuale in caso di futura rivendita. L'operazione si concretizzerà a gennaio ma il trasferimento avverrà a giugno.