Monza: quando torna Di Gregorio e quante partite salta

Sospiro di sollievo in casa Monza. Michele Di Gregorio, uscito per un problema fisico nel secondo tempo della sfida contro il Frosinone (vinta 3-2), starà fuori solo un mese. Per il portiere scuola Inter, visitato lunedì a Barcellona, si tratta solo di una forte contusione alla coscia, motivo per il quale dovrebbe saltare quattro partite di campionato (Inter, Empoli, Sassuolo e Udinese) e sarebbe da valutare per Monza-Verona dell'11 febbraio.



NO A UN ALTRO PORTIERE - Adriano Galliani ha deciso di aspettare Di Gregorio e di non intervenire sul mercato. Da escludere, per ora, il rientro dal prestito di Alessio Cragno dal Sassuolo o l'arrivo di un nuovo numero uno (è stato proposto Marco Silvestri dell'Udinese, chiuso dal nigeriano Okoye). Nelle prossime partite giocherà Alessandro Sorrentino, secondo di Di Gregorio. Ex Pescara, il 21enne ha il contratto in scadenza nel 2027.