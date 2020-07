Il Monza si ritrova dopo 113 giorni. Il club brianzolo (foto Buzzi), promosso in Serie B, si è radunato allo Stadio Brianteo in attesa di sottoporsi ai test anti-Covid, in vista della ripresa degli allenamenti. Il comunicato:



113 giorni dopo l’ultimo allenamento a Monzello, i giocatori del Monza si sono ritrovati allo Stadio Brianteo per un raduno atipico. Rigorosamente a porte chiuse, seguendo tutte le corrette precauzioni sanitarie, in attesa di sottoporsi in questi giorni a tutta la trafila di test sierologici, tamponi ed esami medici di rito. Poi scatterà la ripresa degli allenamenti.



Seduti distanziati sulla tribuna centrale, con mascherine personalizzate, i giocatori hanno ascoltato le spiegazioni del protocollo da parte del Medico Competente Giuseppe Colli e del responsabile sanitario Antonino Lipari. Poi il direttore Sportivo Antonelli e Mister Brocchi hanno tenuto un discorso al gruppo, riportando i saluti dell’Amministratore Delegato Adriano Galliani, complimentandosi per il traguardo della serie B e indicando i nuovi obiettivi. Infine, foto di gruppo con le maglie celebrative della Promozione sperando di poterla festeggiare presto con i tifosi.



Questo l’elenco dei 27 giocatori che si sono ritrovati agli ordini di Cristian Brocchi e del suo staff.



Anastasio, Armellino, Bellusci, Brighenti, Chiricò, Del Frate, D’Errico, Finotto, Fossati, Franco, Galli, Gliozzi, Iocolano, Lamanna, Lepore, Lombardi, Machin, Marconi, Morosini, Mosti, Mota Carvalho, Palazzi, Paletta, Rigoni, Sampirisi, Scaglia, Sommariva.