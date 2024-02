Monza: retroscena su Ibrahimovic

In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani ha ammesso che il Monza ci aveva provato per davvero per Zlatan Ibrahimovic: "Se era vera la corte a Ibra per portarlo al Monza? Verissima, come giocatore o qualsiasi altra cosa. Il suo amore per il Milan è stato più forte". L'attaccante svedese, dopo l'addio al Milan, è stato contattato dall'ex ad rossonero, ma ha preferito lasciare il calcio.



Galliani è stato il dirigente che ha portato Ibrahimovic in rossonero per la prima volta, nell'estate 2010, al termine di una lunga trattativa con il Barcellona. In passato l'ex Malmoe aveva vestito in Italia le maglie di Juventus e Inter.