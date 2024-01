Monza, riecco Colpani: la Juve ci riprova, cinque anni dopo

Federico Zanon

Di nuovo protagonista. Andrea Colpani è tornato ad accendere la luce, il gol decisivo contro il Sassuolo, che ha permesso al Monza di conquistare tre punti fondamentali per la salvezza, è il primo dopo oltre due mesi di buio. L'ultimo centro del Flaco, che aveva iniziato la stagione con tre reti nelle prime quattro uscite di campionato, risaliva all'11 novembre, al Torino, poi 9 match sulle montagne russe, senza trovare quella continuità necessaria per fare il salto di qualità.



GLI OBIETTIVI DEL 2024 - L'ex Atalanta non ha mai mollato, supportato da Palladino, che non ha mai rinunciato a lui, ora che ha ritrovato il gol tutti si aspettano che possa arrivare in doppia cifra. Con la rete di oggi diventano 7 in 22 partite, il traguardo non è lontano e resta il grande obiettivo in questo finale di stagione. Poi a giugno farà il punto con Galliani, che a gennaio ha respinto gli assalti delle big, ma in estate è pronto accontentarlo. Colpani ha il contratto in scadenza nel 2028, con stipendio da 900 mila euro, difficile pensare che possa restare a Monza anche il prossimo anno.



RETROSCENA - Su di lui ci sono da tempo l'Inter e, soprattutto, la Juve. Che cerca più di un centrocampista in vista del 2024-2025. Colpani è sulla lista da tempo, già nel 2019 Paratici provò a strapparlo all'Atalanta, non trovando però l'autorizzazione dello stesso giocatore. Colpani scelse di passare alla Serie B con il Trapani anziché trasferirsi a Torino, preservando così il suo percorso di crescita. Il tempo è passato, è un altro Colpani. Uno da Juve.