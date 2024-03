Monza-Roma: la partita mercato di Palladino e De Rossi fra presente e futuro

Non c'è solo il campo negli intrecci fra Monza e Roma. I due club si sfideranno da avversari a partire dalle 18 allo U-Power Stadium del capoluogo brianzolo, ma la sfida nella sfida vede protagonisti i due allenatori, Daniele De Rossi e Raffaele Palladino fra presente e futuro. Entrambi sono infatti a scadenza di contratto a fine anno e per entrambi il futuro potrebbe riguardare la stessa panchina, quella giallorossa.



DDR punta a giocarsi il futuro e una riconferma in questo finale di stagione. Servirà l'accesso in Champions e conquistare la fiducia della proprietà. Palladino è da sempre uno dei candidati a prendere il controllo del squadra giallorossa, ma per capire il suo futuro si dovrà aspettare, per citare Galliani, il 27 maggio quando le parti si incontreranno per provare a rinnovare.