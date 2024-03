Monza-Roma, le formazioni ufficiali: Palladino sceglie Bondo, De Rossi col tridente

Nella gara di cartello del sabato della 27esima giornata, scendono in campo Monza e Roma. Confermate le anticipazioni della vigilia con i due allenatori, Palladino e De Rossi, che cambiano poco e si affidano ai titolari. Queste le loro scelte:



Le formazioni ufficiali:



MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Mari, Caldirola, A.Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric. All. Palladino



ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi