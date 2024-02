Monza-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Monza-Roma, calcio d'iniziodi sabato 2 marzo all'U-Power Stadium segna la ventisettesima giornata di campionato in cui i giallorossi devono ottenere altri punti per non perdere terreno nella rincorsa Champions.insegue la sesta vittorie nelle sue prime sette panchine in Serie A mentresi trova in acque tranquille e senza nulla da perdere. Una gara interessante tra due giovani allenatori in rampa di lancio e con l'Europa alle porte per i giallorossi impegnati giovedì col Brighton.De Rossi può contare su tutta la rosa a disposizione faccia eccezione di Abraham, ma dovrà calibrare bene le scelte visto l'impegno europeo di giovedì prossimo col Brighton. Ci saràreduce dalla tripletta al Torino. E tornerà al suo postodopo la panchina di lunedì scorso. A sinistra Spinazzola è in vantaggio su Angelino mentre a centrocampo potrebbe tirare il fiato uno tra Cristante e Pellegrini. In casa Monza è assente per squalifica, al suo posto D'Ambrosio. Sulle fasce Maldini è in vantaggio su Carboni mentre Colpani agirà alle spalle di Djuric.Monza-Roma, calcio d'inizio alle ore 18 di sabato 2 marzo 2024 sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D'Ambrosio, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Djuric All.: Raffaele Palladino.ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.