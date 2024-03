Monza-Roma: lungo colloquio tra Souloukou e Modesto

Un incontro informale a circa un'ora e mezza dall'inizio della partita. Come riporta il Corriere dello Sport Lina Souloukou ha chiacchierato a lungo con François Modesto, direttore dell'area tecnica del Monza, che ha conosciuto durante il comune percorso all'Olympiacos, in Grecia. Non è un mistero che Soulokou abbia segnalato il suo profilo a Dan Friedkin per il ruolo di direttore sportivo della Roma, scoperto dall'inizio di febbraio dopo l'addio di Tiago Pinto. Chissà se il feeling professionale tra i due sarà condizione sufficiente a ripristinare il sodalizio a Trigoria. Modesto, 45 anni, da giocatore è stato difensore del Cagliari. Da dirigente invece, oltre che al Pireo, ha lavorato anche nel Nottingham Forest, in Inghilterra. Galliani, di fronte alla chiamata della Roma, gli darebbe il via libera. Si attendono sviluppi.