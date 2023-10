Monza-Salernitana (domenica ottobre con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. Gli ospiti si presentano a questa sfida al penultimo posto in classifica con 3 punti, 6 in meno degli ospiti.



LE ULTIME - Palladino deve valutare le condizioni di Izzo, ancora assenti gli infortunati Bettella e Caprari. Dall'altra parte Paulo Sousa conta di recuperare Candreva per la panchina, ma deve fare a meno di Fiorillo, Coulibaly e Ikwuemesi.



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Lovato; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Cabral, Kastanos; Dia. All. Sousa.