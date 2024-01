Monza-Sassuolo interrotta: un tifoso neroverde cade dal parpetto del settore ospiti

Redazione CM

Attimi di paura in Brianza. All'U Power Stadium di Monza partita interrotta per : circa cinque minuti: un tifoso del Sassuolo è caduto dal parapetto del settore ospiti, portando al fermo del match da parte dell'arbitro Manganiello, per verificare le condizioni del supporter neroverde.



L'ACCADUTO - Precipitato dalla ringhiera che delimita l'area dei tifosi emiliani, da un'altezza di circa 3 metri: la partita è stata sospesa per consentire l'arrivo dei soccorsi, per riprendere dopo circa cinque minuti. Secondo quanto riportato da DAZN, l'uomo sarebbe cosciente, riportando solo una contusione.