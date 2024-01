Monza-Sassuolo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Monza-Sassuolo (domenica 28 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Brianzoli che devono riprendere il cammino, dopo la pesante sconfitta di Empoli. Gli emiliani sono pericolosamente vicini alla zona retrocessione.



LE ULTIME - Palladino dopo due sconfitte consecutive vuole invertire la rotta. In atatcco, Mota Carvalho dovrebbe partire dal 1'. Con lui, Valentin Carboni e Colpani. Sorrentino favorito, ma attenzione al possibile rientro di Di Gregorio. Per il Sassuolo, il nuovo acquisto Doig dovrebbe fare il suo debutto nel ruolo di terzino sinistro.



PROBABILI FORMAZIONI -



MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; P. Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni. Mota Carvalho. All. Palladino



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurenité; Pinamonti. All. Dionisi