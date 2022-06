Dopo Andrea Ranocchia, anche Alessio Cragno al Monza. Accordo raggiunto col Cagliari da parte di Adriano Galliani sulla base del prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di salvezza del club brianzolo: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la prossima settimana il portiere è atteso in città per le visite mediche e la firma sul contratto.