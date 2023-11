Una sola sconfitta nelle ultime nove giornate, arrivata in pieno recupero a Roma con l’uomo in meno, l’imbattibilità interna in Serie A – come solo la Juventus – e i 17 punti conquistati in 12 giornate, addirittura a -4 dalla zona Champions, rendono finora molto positiva la stagione del Monza, che sogna un posto in Europa. I brianzoli, che già l’anno scorso avevano sentito il profumo di qualificazione, vedono la partecipazione alla prossima Conference League a 7,50, quota che sale a 20 dai betting analyst in caso di accesso in Europa League. Più remota una storica prima volta in Champions League, offerta a 100 come la vittoria di un trofeo internazionale entro la stagione 2026-27.