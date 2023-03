Adriano Galliani, ad e vicepresidente del Monza, ha parlato questa mattina al liceo Zucchi di Monza, di fronte agli studenti: "Per la salvezza potrebbe bastare qualcosa meno di 40 punti. Nelle gare della gestione Palladino il Monza è settimo e, quindi, in Conference League. Nelle 9 partite disputate alle 15 il Monza ha sempre vinto ed io nei secondi tempi mi sono puntualmente recato in Duomo. Il fatto è che le chiese non sono aperte quando si gioca in notturna".