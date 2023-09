Enrico Preziosi vede Raffaele Palladino sulla panchina della Juventus. L'ex presidente del Genoa ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "L'anno scorso ha preso il Monza ultimo in classifica e ha sfiorato l'Europa. Le sue squadre giocano a memoria, ha trasmesso ai calciatori la sua velocità di pensiero. In campo ogni giocatore sa esattamente cosa fare. Per lui si era parlato della Juve? Palladino può allenare qualsiasi squadra. Non deve porsi limiti. È pronto per la Juventus come qualunque top club".