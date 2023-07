Rispetto a un anno fa, sembra quasi che il Monza non stia facendo mercato. Eppure sono già cinque i rinforzi arrivati per Raffaele Palladino, concentrati soprattutto su difesa e centrocampo: la conferma di Izzo, poi Cittadini, Kyriakopoulos, Gagliardini e Valentín Carboni. In attesa dei giorni del Condor, quelli di fine mercato, in cui Adriano Galliani è solito scatenarsi e sorprendere tutti con colpi fino a quel momento inaspettati, i brianzoli si concentreranno nelle prossime settimane soprattutto sulla questione Carlos Augusto, richiesto da tante big come Inter e Juventus, e sull'attacco. Un reparto che potrebbe cambiare ancora tanto, tra entrate e uscite.



SOGNO DUVAN - Dany Mota è in scadenza tra un anno, Petagna ha delle richieste dalla Serie A (Cagliari su tutte), Maric e Diaw con ogni probabilità partiranno nuovamente in prestito. Lo spazio per qualche colpo davanti si potrebbe creare a breve e il Monza sta valutando su quali profili andare. Con un nome che convince più degli altri: Duvan Zapata. Forza fisica e senso del gol, uniti alla voglia di rivalsa dopo una stagione difficile all'Atalanta, rappresentano per i biancorossi gli ingredienti perfetti per rinforzare il proprio attacco. Trattativa che non si preannuncia semplice, visto che i bergamaschi hanno stanno definendo la cessione di Hojlund e hanno già perso Boga, mentre per ora a rinforzare l'attacco di Gasperini è arrivato il solo Touré. Ma un discorso che nelle prossime settimane può entrare nel vivo: il sogno Duvan può trasformarsi in qualcosa di concreto.