Monza, sondaggio per Bartesaghi: gli aggiornamenti

Il sondaggio del Monza per Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro del Milan, allo stato attuale dei fatti, resta ancora un semplice sondaggio. La trattativa non è ancora entrata nella sua fase avanzata, come riportato da Relevo. Il classe 2005, nel corso di questa stagione, ha già disputato 7 spezzoni di gara (tra tutte le competizioni), debuttando in Serie A lo scorso 23 settembre contro il Verona.