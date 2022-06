Silvio Berlusconi pensa in grande. Il suo Monza vuole essere protagonista anche in Serie A, così lui e Adriano Galliani hanno deciso di provare a convincere Inter e Juventus a farsi dare Andrea Pinamonti e Nicolò Fagioli. Lo juventino potrebbe diventare il regista del Monza in Serie A, il nome che farebbe contento Giovanni Stroppa, nonostante un affare non semplice.