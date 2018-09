La trattativa per il passaggio del Monza a Silvio Berlusconi (con Adriano Galliani ad) è ancora in fase di definizione: l’orizzonte è sempre quello della conclusione entro la fine di settembre. Intanto iniziano già a circolare i primi nomi di chi potrebbe entrare nel club con la nuova gestione. Due in particolare secondo Tuttosport.



Rocco Maiorino per il ruolo di direttore sportivo: è stato l’ultimo ds dell’epoca berlusconiana prima del closing di aprile 2017, seguito dall’arrivo di Massimiliano Mirabelli. Dopo la partenza di Ariedo Braida a fine 2013, Maiorino ha lavorato a stretto contatto con Galliani.



E Filippo Galli: per l’ex difensore, che è di Villasanta alle porte di Monza, sarebbe un ritorno a casa. Anche l’ex responsabile del settore giovanile del Milan, che non si è ancora accordato con il Bari di Aurelio De Laurentiis, è tra i papabili. Anche se gli attuali dirigenti bianco-rossi hanno ottenuto buoni risultati negli ultimi anni.



Con l’attuale ds Filippo Antonelli Agomeri la squadra ha centrato la promozione dalla Serie D e conquistato il 4° posto e i playoff nello scorso campionato di C. L’investimento iniziale di Berlusconi per il 70% delle quote dovrebbe essere pari a 1.8 milioni visto che il valore del Monza è stimato intorno a 2.5 milioni. Oggi pomeriggio al Brianteo amichevole tra Monza e Brescia: primo appuntamento per verificare la temperatura del pubblico dopo la notizia dell’imminente arrivo di Berlusconi e Galliani.