La prossima settimana potrebbe essere quella di Pol Lirola al Monza. I contatti con il Marsiglia vanno avanti, l'Elche ha già dato ok alla fine del prestito del classe '97 ma vorrebbe tenerlo per la prossima partita nella quale affronterà il Cadice nello scontro diretto per la salvezza. La gara è in programma lunedì alle 21, già nella giornata di martedì potrebbe arrivare l'accelerata decisiva per il ritorno del giocatore in Italia.



LA FORMULA - Monza e OM stanno discutendo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, l'Elche ha già preso il sostituto con l'arrivo di Carmona dal Siviglia ma per la sfida delicata di lunedì vorrebbe far giocare ancora Lirola che quest'anno ha anche segnato un gol contro il Girona. Ancora qualche giorno e Lirola potrebbe tornare in Italia: il Monza punta su di lui, la trattativa è in fase avanzata.