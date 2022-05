L'allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della prima delle due partite che decreteranno chi salirà in Serie A tra la squadra lombarda e il Pisa: "E' sicuramente la gara più importante dell'anno, il momento storico dice che si decide una stagione. Berlusconi? Nella visita a Monzello ha detto le stesse cose che mi dice al telefono, le ha dette anche ai ragazzi, e sono le stesse dette prima anche della gara contro il Brescia. Avere accanto lui e Galliani è sempre importante, ma non è cambiato niente, perché anche quando non erano fisicamente presenti ci davano il loro supporto".



POCO RIPOSO - "Dopo quella di domani, mi sembra assurdo giocare un'altra gara dispendiosa a distanza di due giorni, avrei preferito giocarla dopo 4 o 5. Ma non si può fare diversamente, dovremmo esser bravi a gestire le forze".Assurdo