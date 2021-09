Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana: "Settimanalmente il patron mi chiama, è presente. Alle volte ci sono delle critiche, in altre ci fa i complimenti. Fa piacere averlo vicino. Favilli è stato operato, sta bene, per i tempi di recupero chiedete allo staff medico. Non ho chiesto rinforzi in attacco alla dirigenza dopo il suo infortunio: siamo a posto così".



SU MESSIAS - "Rimpianto Messias? Non è giusto adesso parlare di Junior, sono molto soddisfatto della rosa che ho a disposizione. Siamo completi in ogni reparto: ho tante soluzioni, soprattutto adesso che sto recuperando tutti".