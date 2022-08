Vigilia della trasferta a Napoli per il Monza. Stroppa ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole.



"La squadra sta bene, ha una settimana in più di lavoro. Purtroppo Carlos Augusto non ci sarà, ma dovrebbe essere a disposizione per la prossima. Pessina sarà in panchina. Dany Mota ha un problema, una mezza contrattura, quindi non sarà della partita".



"Si tratta del nostro primo anno, quindi l’obiettivo deve essere la salvezza, poi vedremo in corso d'opera. Ci sarà tanto lavoro da parte mia per mettere in campo una squadra con un'identità forte. Petagna ha bisogno di lavorare, di riprendere la condizione. Prenderà la condizione giocando, anche Sensi sta migliorando. Nella mia testa lui e Pessina possono giocare insieme: li abbiamo presi per questo, quando staranno bene lo faranno."