Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato a Sportitalia dopo lo 0-0 nell'amichevole con il Bellinzona: "Oggi era importante non farsi male, l'impegno fisico poteva essere importante. Dispiace per Bettella che ha avuto una distorsione, vedremo domani le sue condizioni. Oggi avevo chiesto possesso palla ed equilibrio, per la maggior parte della gara lo abbiamo visto, ma siamo assolutamente in pieno lavoro", riporta TuttoMonza.it.



OBIETTIVO - "A Monza sono abituato ad avere pressioni, l'anno scorso con la promozione, quest'anno con il nuovo obiettivo del decimo posto. Dipende da tanti fattori, vedremo anche coi giocatori che avremo a disposizione. Dobbiamo avere un equilibrio su tutti i fattori".



MERCATO - "Dobbiamo contare su tutti i ragazzi che abbiamo, oltre il mercato. Sul mercato dobbiamo prendere giocatori di categoria, in modo tale da far crescere gli altri che già sono in rosa".



SUAREZ - "Per quanto ne so, in questo momento credo sia fantacalcio".