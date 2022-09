Intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine di Lecce-Monza, il tecnico dei brianzoli Giovanni Stroppa ha così commentato il pari del Via del Mare.



La partita?



"Aldilà della volontà, c'era un avversario che ha spinto forte. Peccato aver preso quel gol lì dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo. Verso la fine del primo tempo sentivo mugugni del pubblico, quindi sarebbe potuta andare in maniera diversa. Sicuramente abbiamo sofferto, il portiere ha fatto 2-3 parate strepitose ma finalmente portiamo a casa questo punto".



La tenuta fisica?



"Nel secondo tempo dovevamo sicuramente essere più bravi, noi dovevamo probabilmente tenere la palla meglio ma le partite si portano a casa anche in questo modo".



Riguardo al suo futuro?



"Il sostegno c'era anche prima, a maggior ragione ci sarà dopo questo momento".