Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta ad opera del Torino:



"E' chiaro che i due gol sono frutto di errori, dobbiamo migliorare. La squadra a tratti mi è piaciuta, ma potevamo essere più bravi nel palleggio e sapevamo che il Toro poteva farci male nei duelli a campo aperto. Sul 2-0 abbiamo preso qualche contropiede di troppo, ma le occasioni le abbiamo avute anche noi".



NUOVI - "Gli ultimi sono arrivati ieri mattina e l'altro ieri. Per mettere idee ed equilibrio ci vuole del tempo. Le amichevoli che servirebbero per noi sono le prime di campionato e dobbiamo lavorare. Certamente miglioreremo".



TRAVERSIE - "Mi aspettavo più difficoltà. La squadra ha tenuto bene il campo, avuto delle occasioni e meritava qualcosa in più".