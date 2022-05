L'allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, ha commentato nel post partita la vittoria nell'andata della finale playoff di Serie B contro il Pisa, ottenuta con il punteggio di 2-1: "Dispiace per il gol subito alla fine, in queste partite basta un attimo. Il 2-1 era sicuramente evitabile ma rimane la prestazione straordinaria. Resta il secondo tempo da giocare a Pisa e abbiamo un gol di vantaggio".



QUESTIONE DI DETTAGLI - "Dovremmo mettere in campo tutto quello che abbiamo e stare attenti a tutti i dettagli, visto che per un dettaglio non è finita 2-0. Il Pisa ha creato occasioni, ci sono squadre forti in campo e gli episodi possono essere decisivi, portiamo a casa una vittoria e non posso dire altro".



POCO RIPOSO - "Una partita di questa importanza fatta tra 4-5 giorni a livello di spettacolo, velocità e intensità forse sarebbe sta meglio".