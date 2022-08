L'allenatore del Monza, Claudio Stroppa, ha parlato nel prepartita della sfida contro l'Udinese: "Mi aspetto di ripartire dal primo tempo giocato a Napoli. Il risultato finale non può nascondere del tutto una prova coraggiosa nella prima frazione di gioco a cospetto di una big del nostro campionato. Stiamo lavorando tanto per correggere gli errori e per aggiungere qualità alle nostre giocate, purtroppo perdiamo costantemente pezzi e questa cosa può incidere negativamente. Ad ogni modo ho piena fiducia dei calciatori che scenderanno in campo.".



SULLA COPPIA PETAGNA-CAPRARI: "Sono giocatori forti, daranno una grossa mano al Monza e saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi. Non mi preoccupa assolutamente il fatto che non abbiano segnato nei 180 minuti precedenti. Da oggi è necessario pensare solo all'Udinese senza guardare al passato".



SUL SUO FUTURO - "Vi posso assicurare che le voci mi sorprendono e non incidono affatto sul mio lavoro e sul mio umore. Conta il Monza, non il futuro di Stroppa".