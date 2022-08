Al termine della sconfitta per 1-2 contro l'Udinese, l'allenatore del Monza, Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di DAZN: "C'è rimpianto. Abbiamo creato tante occasioni e potevamo vincerla, peccato per i due gol che abbiamo preso che erano simili ed evitabili. Un'azione dell'Udinese nasce addirittura da un fallo laterale. Determinazione e attenzione sono requisiti fondamentali nel campionato di serie A, con difesa schierata non si possono commettere errori del genere".



SU PESSINA - "Lo aspettavamo in campo da due mesi, purtroppo ha avuto una infiammazione al ginocchio. Per ritrovare la miglior condizione ha bisogno di giocare. E noi abbiamo bisogno di lui".



SUL FUTURO - "Occorre tempo per lavorare, siamo in costruzione e abbiamo ancora bisogno di qualcosa. Io ancora non ho iniziato a lavorare, dunque non mi sento in bilico".