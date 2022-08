L'avversario è la Roma e il momento non è dei migliori. Il Monza di Giovanni Stroppa vuole però portare a casa i primi punti in Serie A nella storia del club brianzolo e in conferenza stampa l'allenatore ha parlato così.



CRISI - "Le tre sconfitte consecutive non pesano, bisogna lavorare su ciò che dobbiamo fare. Non ha senso portare a casa le negatività, dobbiamo andare avanti. Abbiamo recuperato qualche ragazzo rispetto alla sfida con l'Udinese. La squadra deve continuare così, limando gli errori banali, poi sappiamo chi affrontiamo e la sua forza, ci vorrà attenzione Sul ballottaggio Cragno-Di Gregorio, vi posso dire che se e quando cambierò lo vedrete sul campo".



AVVERSARIO - "La forza della Roma è il gruppo, hanno delle caratteristiche da grande squadra. Hanno un motore che va oltre a quello base che si ha in questa categoria. Mourinho ha dato un valore incredibile al campionato, sta facendo cose importanti a Roma, non è mai facile allenare lì. Ha vinto al primo anno e quest'anno sembra che stia facendo anche meglio.



MERCATO - "Secondo me la rosa in questo momento non è completa, paghiamo anche il fatto che i migliori non sono in condizione. Con qualche aggiustamento la squadra può diventare ancora più competitiva".