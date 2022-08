Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match perso per 3-0 contro la Roma: "Nel primo tempo mi è piaciuta la squadra per come ha tenuto il campo, ma ha commesso errori gratuiti che non possiamo concedere. Bisogna lavorare, limando questi errori che possono derivare anche da un fattore caratteriale. Siamo in crescita, ma in questa categoria paghi a caro prezzo ogni errore".



PROBLEMI - "Al di là del possesso, che conta poco quando non chiudi l'azione, nel primo tempo ci è mancata l'incisività nell'andare a concludere e nel cercare l'uno contro uno. A Udine su questo piano abbiamo fatto bene, oggi no".



SERVE TEMPO - "Se parlo io sembro di parte, ma è assolutamente così. Serve tempo per amalgamare, abbiamo preso giocatori importanti, ma fuori condizione. Sensi per esempio oggi ha fatto una buona partita. Giocatori come Pessina e Caprari sono fermi da tempo, mentre Ranocchia ha già avuto un grave infortunio. Ci vuole pazienza".



SERENO - "Io mi sento tranquillo perché la società si è esposta qualche giorno fa. In questo senso dovrebbe rispondere la società. Ma più volte ha ribadito che si va avanti".