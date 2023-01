La Sampdoria ha trovato il portiere di riserva che cercava sul mercato: lo sloveno Martin Turk (classe 2003), in arrivo dalla Reggiana via Parma. In uscita Nikita Contini torna al Napoli, pronto a girarlo alla Reggina di Pippo Inzaghi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Monza si fa avanti per il difensore Colley, richiesto pure dal Cagliari di Ranieri in Serie B.