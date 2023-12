Gennaio si avvicina, e con questo mese anche l'occasione per sistemare le rose in vista della seconda, e più importante, parte della stagione per tante squadre. Ma c'è anche chi guarda al futuro e pensa a questa finestra di mercato come un'opportunità per cominciare a pianificare anche la prossima stagione, per individuare i giovani con cui costruire la rosa per i prossimi anni. Giovani che arrivano anche da altri campionati, come la Serie B. Giovani come Panos Katseris, esterno classe 2001 del Catanzaro.



SFIDA IN A - Piede destro e capacità di giocare sia sulla fascia sinistra che su quella destra, da terzino o qualche metro più avanti, a centrocampo. Il greco si è messo in mostra con una delle squadre rivelazione del girone di andata di B, la neopromossa in grado di conquistare trenta punti e di posizionarsi in piena zona playoff. Katseris, una carriera in crescendo tra le varie categorie italiane, ha attirato su di sé l'attenzione di tanti club di Serie A: il Monza è quella che si è fatta avanti in maniera più concreta col Catanzaro, sullo sfondo ci sono anche Genoa, Torino e Napoli che lo stanno seguendo. Una sfida pronta a partire, per il presente e il futuro.