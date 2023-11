Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Monza-Torino, gara del sabato sera della 12esima giornata di Serie A:



MONZA – TORINO Sabato 11/11 h.20.45



Arbitro: Doveri

Assistenti: Imperiale - Ricciardi

Quarto ufficiale: Rutella

VAR: Marini

AVAR: Di Martino



26' - Segna Rodriguez, l'arbitro fa terminare l'azione e poi comanda calcio di punizione per fallo di Zapata in precedenza su Caldirola. Valutazione di campo, il Var non può intervenire.