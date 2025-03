Getty Images

Monza-Torino 0-2

: incolpevole sui gol ma è attento in più di un’occasione, soprattutto su Casadei nel secondo tempo.: prestazione solida ma disattento sul gol di Elmas, su cui si perde l’inserimento in area del macedone (: vicino al gol nel secondo tempo, ma quando ormai la partita è compromessa).: cerca di comandare la difesa dei brianzoli. Per lui una prestazione senza grosse sbavature: decisivo, per voto e risultato della partita, l’errore sul gol del 2-0 di Casadei in cui non riesce a controllare il pallone, consegnandolo al classe 2003 granata.

: gara senza particolari squilli, coprendo una posizione più interna (prova a metterci qualità senza riuscirci).: perde il pallone da cui nasce il primo gol del Torino, per il resto non si vede molto: niente di particolare da segnalare, ma si rende comunque protagonista di una gara sostanzialmente ordinata, andando anche vicino al gol (anche lui non a in tempo ad entrare in partita).: non si vede molto in avanti, come ci ha abituato. Meglio in fase difensiva.: meno prezioso del solito per il Monza. Ci prova anche da fuori area ma senza incidere.

: l’ex Young Boys ci prova, controlla anche qualche pallone ma senza riuscire ad aiutare i suoi. Spesso impreciso (entra in campo e il Monza inizia a perdere campo): niente di eccezionale ma davanti è quello che ci prova di più, andando anche vicino al gol nel primo tempo quando il punteggio era ancora sullo 0-0 ().: nel primo tempo, soprattutto fino al gol di Elmas, i suoi producono una buona gara ma la rete del macedone scompagina i piani.: poco impegnato ma si fa trovare pronto nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa, in primis su Ciurria nel secondo tempo.

: buona prestazione difensivamente parlando ma pesa il gol sbagliato nel primo tempo dall’altezza del dischetto.: solita buona prova e un grande salvataggio su Zeroli, ancora sul punteggio di 0-1.: meglio Maripan di lui, comunque il Monza non crea grosse preoccupazioni: buona prestazione per l’ex Fiorentina e tanti buoni palloni per i compagni in area. Con lui e Lazaro il Torino haesterni di qualità: prova abbastanza anonima, senza particolari squilli (come quelli i compagni di reparto): grande prestazione del classe 2003, migliore in campo. Per lui anche tante occasioni oltre al gol: chiude con 6 tiri totali ().

: uno dei migliori del Torino, sempre propositivo e preciso sul pallone servito ad Elmas in occasione dello 0-1 (: si vede poco e si fa anche ammonire per proteste).: sempre propositivo, tante scorribande da cui nascono pericoli per la retroguardia del Monza – tra cui nell’occasione per Walukiewicz: grande inserimento in occasione del primo gol dei granata. Altro ottima prova e altra rete dopo quella contro il Bologna ().: da un suo pallone messo in area nasce il 2-0 di Casadei. Nel primo tempo era andato vicino al gol ma Turati si era fatto trovare pronto (prova a rendersi pericoloso. Buon movimento nel finale ma colpo di testa che finisce alto).

: seconda vittoria consecutiva per il suo Torino dopo quella casalinga contro il Milan. Riesce a dare continuità ai recenti buoni risultati.