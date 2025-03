Monza-Torino LIVE 0-0

Getty Images

Ildi Paolo Vanoli torna in campo in Serie A dopo la vittoria della scorsa settimana contro il Milan e lo fa in trasferta sul campo deldi Alessandro Nesta - nel- ancora alla ricerca della primo successo dopo essere stato richiamato alla guida dei brianzoli. I padroni di casa, ultimi in classifica, cercheranno di approfittare del pareggio del Venezia per avvicinarsi ai diretti rivali nella lotta per non retrocedere mentre i granata, attualmente 11esimi, in caso di successo potrebbero portarsi a -5 dall'Udinese decimo.

Monza-Torino: Turati; D'ambrosio, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Birindelli, Zeroli, Bianco, Kyriakopoulos; Ganvoula, Keita.Nesta.: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.Vanoli.: Rapuano