Monza-Torino e il match del sabato sera della 12ª giornata di Serie A. I brianzoli, reduci dal successo di Verona, cercano punti per continuare a sognare l'Europa. Due vittorie di fila per i granata contro Lecce e Sassuolo, il Toro cerca la terza per risalire la classifica dal 12° posto.



Palladino medita di confermare Vignato con Colpani alle spalle di un Colombo in forma smagliante, Juric invece deve decidere se schierare Sazonov o arretrare Tameze in difesa, davanti largo a Zapata e Sanabria.



MONZA-TORINO (sabato 11 novembre ore 20.45, diretta streaming su Dazn e tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251)



PROBABILI FORMAZIONI



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo.



TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Zima; Bellanova, Linetty, Ilic, Vlasic, Lazaro; Zapata, Sanabria.